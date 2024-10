Czy będzie to hit jesieni? Kasia Moś już je nosi

Wdzianko, które założyła, było luźną i wygodną opcją. Całą stylizację oczywiście zrobiły ogrodniczki, do których dobrała biały crop top z napisami oraz czerwone trampki, co pokazuje, że postawiła na sportowy look. Co więcej, dolna część tego kombinezonu przypomina ostatnio bardzo modne Baggy jeans. Zatem połączenie uwielbianych spodni i ogrodniczek może być hitem tej jesieni. Warto zainspirować się tym, co artystka pokazała ostatnio na Instagramie, bo ten klasyk od czasu do czasu powraca do łask, tworząc tym samym cały outfit.