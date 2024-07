Wypoczywa na greckiej wyspie. W takim stroju spacerowała po ulicy

Kasia Moś odznacza się doskonałym stylem. Czy to kreacja na scenę czy outfit na co dzień – kobiety kochające modę zazwyczaj mają na co popatrzeć. Teraz można się dowiedzieć, jak wokalistka ubiera się na wakacjach. Zrobiła sobie bowiem przerwę od koncertowania, wynagradzając sobie intensywny tryb pracy wakacjami na greckiej wyspie Kos.