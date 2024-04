Jest w związku i fantazjuje o innych. Psycholożka: To dość powszechne zjawisko

– Powiedziałam mu, że nie chcę słuchać takich tekstów. Uspokoił się na jakiś czas, ale potem znowu zaczął i to jeszcze intensywniej. Kiedy mijaliśmy jakąś atrakcyjną dziewczynę na ulicy, rzucał, że "może ona mi się podoba i moglibyśmy spróbować we trójkę?". Z czasem stało się to bardzo męczące. On oczywiście się upierał, że takie fantazje to nic złego. No może i nie, ale kiedy widzi, że mnie to denerwuje, to musi mi ciśnienie podnosić? - pyta retorycznie.