Jest zbyt kochliwy? Oto wszystkie związki Antka Królikowskiego

Obecnie Antoni Królikowski jest "na językach" niemal wszystkich. A to za sprawą rzekomych zdrad, jakich miał się dopuścić na swojej wówczas ciężarnej żonie, Joannie Opoździe. I choć sami zainteresowali do dziś nie potwierdzili medialnych doniesień, to starszy brat aktorki uchylił rąbka tajemnicy na temat tego, co myśli o swoim sławnym szwagrze. "Karma wróci, frajerze" - napisał pod jednym z postów na Instagramie.