Jeszcze przyjemniejsze odliczanie dni do świąt!

Dla tych, którzy odliczają dni do Gwiazdki, E.Wedel przygotował specjalną ofertę kalendarzy adwentowych. W tegorocznym świątecznym, limitowanym portfolio pojawią się aż 3 różne kalendarze tak, aby każdy mógł wybrać wariant idealny dla siebie. Jednak bez wątpienia, to co łączy każdy z nich to zawartość pysznych wedlowskich smakołyków, które uprzyjemnią 24 grudniowe dni, aż do świąt Bożego Narodzenia!