"Musimy działać szybko". Ratownik medyczny o kulisach pracy

Najfajniej by było, gdybym powiedział: "Dwie godziny i do domu". Czasami jednak lepiej pomilczeć, niż powiedzieć za dużo. Pacjenci na pewno są uspokojeni, kiedy dowiedzą się, co im jest, i że to nie jest śmiertelna choroba. Pacjent z bólem w klatce piersiowej uspokoi się, kiedy usłyszy, że to nie jest zawał, tylko ból w klatce. Pacjent z bólem kolana, że nie wygląda to na poważne złamanie, że złamana jest tylko jedna kość, a nie dwie. Uspokoi się też, kiedy się dowie, jak będzie wyglądała ścieżka diagnostyczna, kiedy wyjaśni mu się po kolei, co się wydarzy po przyjeździe do szpitala, że będzie rejestracja, podpisanie zgody na leczenie, skierowanie do określonego specjalisty itd. Nawet taka krótka informacja daje pacjentowi dużo spokoju, bo wie, co się z nim będzie działo, że to nie będzie tak, że karetka zawiezie go do szpitala, posadzi się go na krześle i nikt nie będzie miał dla niego czasu. Szpitale i pogotowie to są fabryki działające według schematu: pacjent, realizacja, następny pacjent, realizacja, następny... A w pandemii mamy jeszcze mniej czasu na rozmowę z pacjentem.