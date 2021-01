Joan Collins wygrała z Sophią Loren. Rola bezwzględnej Alexis przyniosła jej olbrzymią sławę

Właśnie mija 40 lat od premiery "Dynastii". Serial zagościł na ekranach amerykańskich telewizorów 12 stycznia 1981 r. Polacy poznali go w lipcu 1990 r. Bohaterów sagi bezapelacyjnie pokochali, szczególnie Blake'a (John Forsythe), Krystle (Linda Evans) i Alexis (Joan Collins). Tej ostatniej – bezwzględnej i narcystycznej, wybaczali wszystko.

Walka o rolę

Joan Collins miała 48 lat gdy stanęła do walki o rolę Alexis. Była matką trójki dzieci i właśnie rozwodziła się z trzecim mężem - producentem Ronem Cassem, który doprowadził do ruiny rodzinne finanse. Karierę aktorki rozpoczynała jednak dużo wcześniej, bo w wieku 21 lat. Jak wyznała później, ponętny wygląd przeszkodził jej w pozyskiwaniu ambitnych ról. "Kiedy byłam młoda i ładna, nikt nie traktował mnie poważnie jako aktorki. Vivien Leigh mi to kiedyś uświadomiła. Rzeczywiście było tak. Ludzie pomyśleli, że potrafię grać dopiero wtedy, gdy zaczęłam gorzej wyglądać" – podkreślała w wywiadach.