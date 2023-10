Joanna Banaszewska: Powiedziałam sobie, że nie chcę być biedna

To były dziesiątki, jak nie setki wyrzeczeń. Nie mam pojęcia, co to jest studenckie życie, nie mam pojęcia, co to są imprezy do białego rana ze znajomymi, nie mam nawet silnych więzi i relacji z czasów studenckich. Z moją najlepszą przyjaciółką, wręcz siostrą - Agatą - poznałyśmy się w czasie studiów, ale to by było na tyle. Bardzo szybko musiałam wybierać.