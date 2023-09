Wszechmocne: Bryska otwarcie o depresji. "Tajfun, który pochłania wszystko"

Przez to, że jestem introwertykiem, jest to dla mnie dosyć trudna część tego zawodu. Występy publiczne są o tyle ciężkie, że nigdy nie mamy wpływu na to, co ludzie o nas pomyślą, co powiedzą. A jak wiemy, słowa mają bardzo dużą siłę. Mogą kogoś podnieść na duchu, ale też zniszczyć czyjąś pewność siebie. Uważam, że wszechobecny hejt jest przerażający. Dotyka on oczywiście nie tylko osób znanych, celebrytów czy artystów, influencerów, ale też np. dzieci w szkole.