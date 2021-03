Joanna Czechowska była gwiazdą "W11". Jak dziś wygląda?

Pierwszym polskim paradokumentem był serial "W11 - Wydział śledczy", który był emitowany na antenie TVN od września 2004 do czerwca 2014 roku. Opowiadał o losach kilku par policjantów, którzy rozwiązywali skomplikowane kryminalne historie. Widzowie "W11" z pewnością do dziś pamiętają jeden z najbardziej charyzmatycznych duetów - Joannę Czechowską i Sebastiana Wątrobę.

Joanna Czechowska po wielu latach grania w "W11", nagle zniknęła z serialu. Po raz ostatni pojawiła się na ekranie w odcinku 1331 . Odeszła z nieznanych dotąd przyczyn. Od tamtego czasu gwiazda paradokumentu trzyma się z dala od show-biznesu. Karierę aktorki zamieniła na karierę w policji, gdzie prężnie działa i realizuje się jako szkoleniowiec do spraw zwalczania cyberprzemocy oraz przeciwdziałania dopalaczom. Jej warsztaty skierowane są do rodziców nastolatków, a także nauczycieli. Zaś w życiu prywatnym 49-latka jest szczęśliwą mamą córki - Patrycji - która urodziła się w 2010 roku, gdy Joanna jeszcze grała w serialu.

Aktorka "W11" co jakiś czas publikuje zdjęcia na Instagramie i po dziś dzień utrzymuje kontakt z fanami, którzy piszą jej w komentarzach, że tęsknią za nią na ekranie. Niewiele jednak wskazuje na to, by Joanna powróciła do telewizji. Joanna pokazuje w mediach społecznościowych, że uwielbia ćwiczyć na siłowni i jest bardzo wysportowana. Ponadto jest fanką kotów.