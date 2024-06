Joanna Jabłczyńska remontuje dom. Pokazała zabawne nagranie

Ostatnio na Instagramie Jabłczyńskiej pojawił się film. Widać na nim, jak aktorka angażuje się w prace remontowe, a pomagający jej robotnicy siedzą i zaciekawieniem obserwują jej działania. Przy okazji postanowiła odtworzyć scenę z filmu "Nigdy w życiu", w którym zresztą sama zagrała. W tle nagrania słychać muzykę wykorzystaną we wspomnianej produkcji, a Jabłczyńska wygłasza kultową już kwestię, którą w filmie wygłaszała Danuta Stenka.

- No naprawdę nigdy, kurczę przenigdy, nie mogłam liczyć na żadnego faceta tak, jak na panów - mówi Jabłczyńska do siedzących robotników.

Filmik wzbudził serię pozytywnych reakcji internautów, którzy nie kryli swojego rozbawienia. Jeden z komentatorów zapytał aktorkę, czy długo musiała namawiać robotników do odegrania tej sceny? "Sami od kilku dni rzucają tekstami z 'Nigdy w życiu'. Byli wręcz inspiracją" - śmiała się Jabłczyńska.

"Wiedziałam, wiedziałam, że to kiedyś nastąpi. Tosia stała się Judytą i historia zatoczyła koło" - pisała jedna z fanek. "Normalnie kocham ten fragment filmu. Jesteś najlepsza", "No boskie to! Moja ulubiona komedia romantyczna" - czytamy pod nagraniem.