Kupiła stuletni dom. Oto co w nim odkryła po zerwaniu podłogi

Joanna Jabłczyńska na początku zaskoczyła swoich obserwatorów informacją o samodzielnym odświeżeniu mieszkania w Warszawie, a teraz na bieżąco chwali się swoimi poczynaniami w wiejskim azylu oddalonym od stolicy o około 100 km. Chociaż na co dzień aktorka i prawniczka spełnia się zawodowo w Warszawie, w pewnym momencie zauważyła, że potrzebuje odpoczynku od ruchliwego miasta. Z tego powodu zainwestowała w stuletnią posiadłość, która skradła jej serce.

Okazuje się, że zakup domu to nie wszystko. Aby nieruchomość wyglądała, tak jak wymarzyła sobie aktorka, należy trochę się napracować, zwłaszcza że Joanna Jabłczyńska zdecydowała się, że część obowiązków remontowych będzie wykonywać sama.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!