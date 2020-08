Joanna Jędrzejczyk szczerze o rozpadzie swojego związku. "Kariera niektórym facetom po prostu przeszkadza"

Kiedy życie prywatne zaczęło się Joannie Jędrzejczyk sypać, wpłynęło to na jej sportowe wyniki. Zaczęła przegrywać walki. Początkowo myślała, że to zniesie, że da radę, ale nie mogła pójść do przodu w karierze. Mętlik w związku, przekładał się na jej formę. Jak wyznała w wywiadzie dla Wysokich Obcasów: "jeśli nie masz poukładanego życia prywatnego, nie masz spokoju w głowie".

Oceniła, że miała do czynienia z niedojrzałym mężczyzną. Zdradził ją i nie potrafił się do tego przyznać. "Trzy razy go pytałam: „Słuchaj, jeśli jest ktoś, przyznaj się, powiedz mi. Obiecaj mi, że jak pojawi się ktoś nowy, to mi o tym powiesz. Tyle lat jesteśmy razem, chyba możemy być szczerzy?”. Nie powiedział. Więc myślałam, że chodzi o mnie. Że to ja powinnam się zmienić. Wydawało mi się, że tak będę to w stanie uratować" – wspominała sportsmenka.