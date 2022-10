Joanna Koroniewska o związku Cichopek i Kurzajewskiego. "Absolutne zaskoczenie"

- Nie chcę się jednak w żaden sposób mieszać się do sytuacji, w której są dzieci, ponieważ cokolwiek powiem, będzie użyte przeciwko jednej albo drugiej stronie. Do tych komentarzy prędzej czy później docierają właśnie dzieciaki. Cokolwiek powiem gratyfikującego, to one do tego dotrą. Są już w takim wieku, że mają dostęp do internetu, a jak nie mają to rówieśnicy im podpowiedzą - podkreśliła aktorka w wywiadzie.