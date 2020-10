Joanna Koroniewska pogratulowała Idze Świątek zwycięstwa. Dostała od fanów skandaliczne wiadomości

"Boże, boję się już tych zębów", "Trochę jak się na panią patrzy, to jakby pani chora psychicznie była" – pisali. Całe szczęście Koroniewska nie wzięła tych kompletnie nie na miejscu komentarzy do siebie i w najnowszym poście postanowiła na nie odpowiedzieć. Zamieściła fotografię z jeszcze szerszym uśmiechem.

Joanna Koroniewska odpowiada na złośliwe komentarze

"Dziki uśmiech, dzika ja. Nie ma to jak wkurzać kogoś za to, kim i jaki jesteś. Nigdy tego nie zrozumiem. Ale też i nigdy tego w sobie nie zmienię! (...) Nadal uważam, że coś już z nami jest nie tak, skoro czyjś uśmiech wywołuje takie emocje. Mimo wszystko uśmiecham się do was najszerzej i najszczerzej jak potrafię" – napisała pod zdjęciem.