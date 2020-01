WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 joanna koroniewskamakijaż Maja Kołodziejczyk 3 godziny temu Joanna Koroniewska porównała dwa zdjęcia. Szczere słowa skłoniły fanów do wyznań Joanna Koroniewska pokazała fanom, jak wygląda bez i z makijażem. Nie ukrywa, że różnica jest widoczna. Szczery post wywołał burzę komentarzy. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Joanna Koroniewska pokazała zdjęcie bez makijażu (ONS.pl) Joanna Koroniewska opublikowała na swoim profilu na Instagramie dwa zdjęcia. Na jednym pozuje w pełnym makijażu, a na drugim bez. Aktorka nie kryła, w którym wydaniu czuje się lepiej. Joanna Koroniewska porówanła dwa zdjęcia Na pierwszym zdjęciu Joanna Koroniewska ma wyraźnie podkreślone brwi, mocno wytuszowane rzęsy i powieki pomalowane perłowym cieniem, natomiast jej włosy są ułożone w delikatne fale. Na drugim zdjęciu aktorka pozowała bez makijażu z wilgotnymi, niewystylizowanymi włosami. "Można wyglądać. Ale można wyglądać po prostu lepiej. No cóż, ja tam zawsze byłam zdania, że dobra fryzura i makijaż jednak ma znaczenie" – przyznała szczerze aktorka. "Po głębszym stwierdzam, że zastanowieniu chciałabym tak wyglądać na co dzień. No, może chociaż raz na dwa dni" – dodała. Fankom spodobały się oba zdjęcia Joanny Koroniewskiej. Niektóre przyznały jednak, że również lepiej czują się w makijażu. "Piękna jesteś bez makijażu. Jak nastolatka. Ja też mam spory nos", "W moim kanonie zawsze jesteś w top najpiękniejszych Polek!", "Dokładnie tak pani Joasiu. Kobieta chce być ładna i już. Czasem wystarczy tusz do rzęs i już jest lepiej", "Lepiej zawsze się upiększać i poprawiać. Od razu nam jest lepiej. A różnica jest duża" – pisali internauci. Siłaczki odc. 5. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne