Joanna Koroniewska pozuje w lateksowych kozakach. "Zrobiłam niespodziankę"

"Uważam, że wszystko dozwolone, co nie krzywdzi drugiego człowieka. A jak ktoś ma z tym problem… to jego problem. Więc proszę być nadal sobą i robić, pisać to, na co ma pani ochotę (...). A jak się komuś nie podoba - drzwi wyjściowe "x" są otwarte. Jak kogoś nie lubię - nie odwiedzam go w jego domu z pretensjami, jaki jest żałosny (...) Ściskam mocno moją ulubioną parę" - czytamy na Instagramie.