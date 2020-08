Joanna Koroniewska w bikini na lato 2020. Podobny model dostaniecie w sieciówkach

Mimo tego aktorka znalazła dla siebie różnego rodzaju rozrywki i nie narzeka na brak egzotycznych klimatów. "Surfing, windsurfing czy może koło na motorówce?" – zapytała fanów o to, czy zgadną, co będzie robić.

Zadowolona z wakacji Joanna Koroniewska opublikowała na swoim instagramowym profilu nowe zdjęcie. Aktorka ma na sobie zielone bikini w białe groszki. Co prawda nie wyjawiła, jaka jest jego marka, ale ten model jest bardzo popularny w tym sezonie, dlatego jeśli którejś z was przypadł do gustu, możecie bez problemu kupić go w wielu sklepach sieciowych.