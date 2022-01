Joanna Koroniewska w efektownej bieliźnie. "Nie można oderwać wzroku"

Joanna Koroniewska to popularna polska aktorka, którą fani cenią za dystans do siebie i poczucie humoru. Ostatnio gwiazda pokazała, że dobry nastrój jej nie opuszcza. Opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, które zadedykowała mężowi. Widać na nim artystkę w zmysłowej bieliźnie. Do fotografii celebrytka dołączyła komentarz: "w domu tak ubranej mnie nie zobaczysz". O co chodziło Joannie Koroniewskiej?