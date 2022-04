Związek Pauliny Koziejowskiej i Macieja Orłosia jest szeroko komentowany. Partnerka dziennikarza zabrała głos

"To jest bardzo smutne, że my w Polsce cierpimy na totalny brak tolerancji, bo mamy jakieś takie 'standardy', jeśli chodzi o związek. Zastanawiam się, jaka powinna być według tych 'standardów' prawidłowa różnica wieku. (...) Przykre jest to, że ludzie przez taki pryzmat patrzą na jakąś relację" – oceniła prezenterka. Przypomnijmy, że ją i Macieja Orłosia dzieli 23 lata.