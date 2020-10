Joanna Krupa o decyzji Trybunału Konstytucjonalnego. "Cofamy się do czasów prehistorycznych"

Joanna Krupa: najczęściej to diabły, najwięksi grzesznicy powołują̨ się na zasady kościoła

Modelka nie szczędziła słów, aby opisać, co czuje po decyzji TK. "Jestem w olbrzymim szoku, ze w kraju, w którym się urodziłam, zamiast pomagać i wspierać ludzi, iść do przodu, rozwijać się to cofa się do czasów prehistorycznych" – napisała. Dodała, że w jej opinii, rząd gardzi kobietami i ma w nosie ich zdanie oraz prawa.