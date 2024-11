"Mam zero alimentów". Pierwszy raz powiedziała to głośno

Joanna Krupa rozstała się z ojcem Ashy-Leigh po pięciu latach małżeństwa. W marcu 2023 roku celebrytka wraz z biznesmenem Douglasem Nunesem poinformowali, że zdecydowali się na separację. Powodem rozejścia się małżonków miały być "różnice nie do pogodzenia". Ze względu na dobro córki Krupa i Nenes przez pewien czas utrzymywali jednak kontakt.

Korzystając z okazji, Krupa wspomniała o swojej własnej sytuacji po rozstaniu się z ojcem kilkuletniej Ashy-Leigh. Odniosła się również do sytuacji kobiet, które po rozstaniu z partnerem zostają z niczym.

