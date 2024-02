Tak zachowuje się pies po ugryzieniu kleszcza. Uważaj na te symptomy

Monitorowanie stanu zdrowia i zachowań naszego psa jest ważne niezależnie od pory roku, jednak w sezonie gdy pojawiają się kleszcze, należy zachować szczególną ostrożność. Po ugryzieniu przez insekta ważne jest wczesne dostrzeżenie symptomów, dzięki czemu można rozpocząć leczenie i jak przywrócić pupila do zdrowia. Dlatego, jeśli zauważysz u czworonoga, któryś z poniższych sygnałów, natychmiast reaguj.

Objawy po ugryzieniu kleszcza

Najbardziej powszechnymi sygnałami, wskazującymi na ugryzienie przez kleszcza jest m.in. zmęczenie i apatia, gorączka oraz zmiana apetytu. Jeśli pies odmawia spacerów, wykazuje brak zainteresowania zabawą, nie chce przyjmować pożywienia oraz ma podwyższoną temperaturę ciała, warto jak najszybciej skontaktować się z weterynarzem.

Oprócz tego u pupila można zaobserwować zmianę koloru na skórze, w miejscu, gdzie został ugryziony, a także problemy z chodzeniem, co również może sugerować chorobę odkleszczową, czyli tzw. boleriozę. Po ugryzieniu często można zobaczyć samego kleszcza lub jego część, jeśli insekt został nieprawidłowo usunięty. Sam ślad po owadzie charakteryzuje się zaczerwienieniem i obrzękiem. Kleszcze najczęściej atakują w miejscach delikatniejszej skóry np. w okolicach uszu, szyi, pachwin oraz po wewnętrznej stronie ud.

Co zrobić, gdy znajdziemy kleszcza?

Jeśli zobaczymy kleszcza na sierści psa, należy jak najszybciej się go pozbyć. Im dłużej jest on przyczepiony do skóry pupila, tym większe zagrożenie, że dojdzie do transmisji patogenów. Warto pamiętać, że usunięcie kleszcza musi być wykonane z należytą ostrożnością. W tym celu poleca się używać specjalnych pęset lub innych narzędzi do usuwania kleszczy, które umożliwiają wyciągnięcie całego ciała pasożyta bez jego rozgniecenia.

Po usunięciu kleszcza zdezynfekuj miejsca ugryzienia, dzięki czemu zminimalizujesz ryzyko zakażenia. Sugeruje się także przechowanie usuniętego kleszcza dla ewentualnej późniejszej analizy przez specjalistę weterynarii, szczególnie jeśli nasz pies zacznie prezentować niepokojące symptomy. Warto też regularnie stosować preparaty przeciwkleszczowe, które są bardzo istotne w profilaktyce i ochronie zdrowia pupila. Możesz zdecydować się na specjalne obroże lub tabletki, a po każdym spacerze dokładnie przeglądaj sierść i skórę zwierzęcia.

Jak usunąć kleszcza u psa?

Po znalezieniu kleszcza najlepiej jest go złapać tuż przy ciele, pomiędzy skórą a insektem, a następnie zdecydowanie pociągnąć. Kleszcza można wyjąć palcami, ale trzeba być przy tym uważnym, aby nie ścisnąć go zbyt mocno, ponieważ grozi to wciśnięciem z powrotem jego zawartości do organizmu psa.

Do usunięcia kleszcza można użyć specjalnego lassa, które dostępne są w aptece. Nie należy smarować kleszcza żadnymi substancjami, zaś po jego pozbyciu się koniecznie zdezynfekuj ranę.

