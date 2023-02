Joanna Kulig na Berlinale 2023. Stylizacja z najwyższej półki

Joannie Kulig przyznajemy 10/10 punktów za wybór stylizacji, która idealnie odnalazła się w wielkim świecie kinematografii. To przyjemne dla oka połączenie francuskiego stylu, słowiańskiej urody i naturalnego wdzięku Joanny Kulig. To także jedyny polski akcent na tegorocznym Berlinale, ale za to w najlepszym wydaniu.