Joanna Kulig musiała ratować swoje małżeństwo. Trwa już od 13 lat

Joanna Kulig musiała walczyć o małżeństwo

W 2009 roku Joanna Kulig i Maciej Bochniak wzięli ślub. 10 lat później para doczekała się synka Jana. Aktorka urodziła go w klinice w Los Angeles. Niedługo wcześniej, będąc w zaawansowanej ciąży wygrała casting do roli w serialu Netflixa "The Eddy". To właśnie natłok pracy sprawił, że małżeństwo Kulig i Bochniaka jakiś czas temu zawisło na włosku. Szczęśliwie udało im się przebrnąć przez kryzys.