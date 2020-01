Joanna Moro za kilka tygodni rodzi. Fani są oburzeni: "Popisywanie się w tym stanie to już za wiele"

Styczeń, szarość, mróz i Joanna Moro z czerwonym brzuchem w kostiumie kąpielowym – tak wygląda zdjęcie opublikowane przez aktorkę na Instagramie. Pomimo bliskiego terminu porodu, nadal nie rezygnuje z morsowania. Zapewnia fanów, że to bezpieczne dla jej dziecka.

Joanną Moro kilka miesięcy temu w rozmowie z WP Kobieta na temat morsowania w ciąży powiedziała: "Ja wyczuwam, co mogę robić, a czego mi nie wolno. Od razu wyczułam, że nie mogę grać w tenisa. Natomiast jeśli chodzi o wchodzenie do wody, to nie widzę przeciwwskazań. Wody płodowe chronią dziecko i tam temperatura w ogóle nie dochodzi. Znam osoby, które morsowały w ciąży i nic złego im się nie wydarzyło. To wszystko jest kwestią równowagi i zdrowego rozsądku".