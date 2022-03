Joanna Opozda ma na koncie kilka związków. Kim są jej poprzedni partnerzy?

Joanna Opozda zakochała się w partnerze tanecznym

Joanna Opozda w 2016 roku zdecydowała się na udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Była to piąta edycja emitowana na antenie Polsatu. Trenerem i partnerem aktorki został Kamil Kuroczko. Para odpadła w czwartym odcinku, zajmując tym samym ósme miejsce. Jednak relacja Opozdy i Kuroczko zaczęła się również rozwijać poza parkietem. Zakochana para podróżowała razem po świecie. Ich związek przetrwał dwa lata.