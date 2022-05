Joanna Opozda pokazała, jak będzie wyglądał pokój Vincenta. "Uroczy" to mało powiedziane

Joanna Opozda się rozwodzi

Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie przewidział takiego obrotu spraw. Joanna Opozda końcówkę ciąży spędziła samotnie, podczas, gdy jej mąż oddawał się urokom nowego romansu. Samotna mama postanowiła szybko pozbierać się ze względu na synka. Nie komentuje kolejnych wybryków eks-partnera. Niedługo związek celebrytów oficjalnie przejdzie do historii. Jak dowiedział się "Super Express" do sądu wpłynął wniosek rozwodowy. Zanim jednak dojdzie do rozwiązania małżeństwa, para musi między sobą ustalić kwestie finansowe i podział opieki nad synkiem. Chyba się domyślamy, kto będzie pierwszoplanowym opiekunem.