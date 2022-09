Joanna Opozda pokazała się nago w filmie. To jej pierwszy raz

Opozda ciężko pracowała podczas przygotowań do roli. Dużym wyzwaniem była przede wszystkim nauka roli po francusku. - Siedziałam przy tym tekście od rana do nocy, czytałam pamiętniki Bardot. Nie znam francuskiego, miałam trzy tygodnie na nauczenie się ze zrozumieniem dziesięciominutowego monologu, składającego się z autentycznych wypowiedzi Bardot na temat mężczyzn, uczuć, jej stosunku do zwierząt. To było wyzwanie! - relacjonuje Opozda.