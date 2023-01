Joanna Opozda poparła Shakirę. Chciała dopiec Antkowi Królikowskiemu?

Jak podaje "Super Express", termin rozprawy rozwodowej nie został jeszcze ustalony. Byli partnerzy najprawdopodobniej stawią się w sądzie pod koniec roku. Wiele wskazuje też na to, że do rozprawy dojdzie dopiero w 2024 roku. - Asia chciałaby mieć to wszystko za sobą. Jest już zmęczona całą sytuacją związaną z Antkiem i tym, jak podchodzi do ojcostwa - mówi informator portalu.