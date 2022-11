Joanna Opozda opublikowała zdjęcie z synkiem. Malik Montana skomentował

Joanna Opozda zabrała synka do pracy. Chwilami z tego wyjątkowego dnia podzieliła się na Instagramie. Opublikowała zdjęcie, na którym pozuje z ukochaną pociechą. Większą uwagę zwraca jednak to, co zadziało się w komentarzach pod postem. Aktorka wymieniła się tam czułościami z raperem, z którym od pewnego czasu łączą ją media.