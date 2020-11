Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens udzielili wspólnego wywiadu. "Będąc dojrzałym, już wiemy, jak się wspierać, a nie spierać"

Jak się ostatecznie okazało, obydwoje do siebie świetnie pasują. Mają podobne wizje życia. Dodatkowo, będąc już po 50-tce i mając za sobą związki, czyni ich to jeszcze silniejszymi i świadomymi. "Będąc dojrzałym, już wiemy, jak się wspierać, a nie spierać. Doceniać, a nie oceniać. Umiemy wybaczać. Umiemy dawać i brać: miłość, troskę, czułość. Słuchamy i słyszymy się nawzajem. Mamy więcej czasu i uważności na siebie. Kiedy wchodzi się w związek, tak jak ja w swoje pierwsze małżeństwo, w wieku 21 lat, staje się to kluczowym momentem życia. Ludzie decydują się na dzieci, na wspólny dom, kredyty. Często jest to rodzina, studia i praca jednocześnie. I nie zawsze jest jak w bajce. Przygniata ogrom obowiązków, na które wcale nie byli gotowi" – powiedziała Joanna Przetakiewicz w rozmowie z magazynem.