Joanna Przetakiewicz oszałamia figurą. Trzyma się jednej zasady

Ujawniła, że w kwestii diety trzyma się postu przerywanego. "Jedyna zasada, którą stosuję, to zasada 8:16. Osiem godzin jem, szesnaście godzin nie jem. Robię to mniej więcej od niecałego roku i powiem wam, że to przynosi fantastyczne efekty" - podkreśliła.