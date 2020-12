Joanna Przetakiewicz wspomina najbardziej wzruszający moment ślubu. Projektantka jest bardzo rodzinna

Jednak Joanna Przetakiewicz nie tylko docenia swojego ukochanego, ale również cały czas dba o więzi rodzinne z dziećmi. Założycielka "La Mani" ma trzech dorosłych synów z pierwszego małżeństwa - Aleksandra, Jakuba i Filipa. Młodzi mężczyźni mieszkają w różnych miasta, w tym ostatni aż w San Francisco, dlatego możliwość spotkania się w pełnym składzie należy do rzadkości.

"Wcześniej ich całą trójkę widziałam aż półtora roku temu. Filip przecież na co dzień nie mieszka w Polsce, tylko w San Francisco. Gdy go odwiedzam to sama, bez Kuby i Aleksandra. Dlatego ten moment pozostanie na zawsze bardzo specjalny w moim sercu" - zapewniła.