Joanna Racewicz o menopauzie. Dziennikarka poruszyła ważną kwestię

Joanna Racewicz należy do grona tych dziennikarek, które nie mają problemu z poruszaniem nawet najbardziej kontrowersyjnych zagadnień. Korzysta przy tym z social mediów, dzięki którym trafia do szerszej rzeszy internautów/internautek. Po raz kolejny udowodniła, że warto rozmawiać na każdy temat.

Wstydliwy problem Polek

Osoby publiczne często wypowiadają się na różne tematy, które bezpośrednio je dotyczą. Wydarzenia dziejące się na bieżąco również stają się pretekstem dla wielu znanych osób do poruszenia ważnych kwestii, które z pewnych powodów bywają pomijane. Do takich ludzi na pewno zalicza się Joanna Racewicz, która często mówi wprost to, co myśli.