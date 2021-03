Agata Duda wzięła udział w spotkaniu z Rzecznikiem Praw Dziecka. Oto co zaproponowała

Maciej Pawlak w rozmowie z Polskim Radiem 24 wskazał, że pierwsza dama wyszła z inicjatywą stworzenia kampanii dotyczącej m.in. dostępności telefonu zaufania, z którego może korzystać młodzież potrzebująca wsparcia psychologicznego. Od grudnia 2020 r. specjalna linia jest czynna całodobowo, we wszystkie dni tygodnia i święta.

Wsparcie dla psychiatrii dziecięcej

– Potrzebujemy do pomocy wielu osób, wielu psychologów. Zaproponowałem doraźne rozwiązanie, tak by choć częściowo wypełnić braki w liczbie szkolnych psychologów. Wiem, że to jest kropla w morzu potrzeb, ale tak szybko całej kadry nie wyedukujemy. Trzymam za słowo pana premiera, który zapowiedział, że przesunie środki na psychiatrię dziecięcą – mówił Pawlak w Polskim Radiu 24.