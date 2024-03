Joanna Sozańska: Boimy się wyimaginowanego wroga, jakim są muzułmanie

Kraje Afryki Północnej, czy Azji Zachodniej to w większości państwa o charakterze autorytarnym, w których stosuje się w sposób niekontrolowany represje wobec obywateli, używając do tych działań służb mundurowych. Zapadła mi w pamięć rozmowa z koleżanką z Maroka, którą poznałam kilka lat temu podczas studiów w Marrakeszu. Zobrazowała mi przykład nadużyć i braku zaufania do tamtejszych służb mundurowych. Przyznała, że gdyby poszłaby zgłosić przestępstwo seksualne na tamtejszy posterunek policji, to prawdopodobnie zostałaby tam zgwałcona przez funkcjonariuszy. Obywatele w takim ustroju politycznym nie mogą liczyć na to, że służby mundurowe zapewnią im bezpieczeństwo.