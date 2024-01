Przeszła na islam w wieku 19 lat. Polka mówi, jak wygląda jej życie

Egipcjanie potrafią doskonale bawić się na nich bez alkoholu. Wystarczy im muzyka oraz towarzystwo rodziny i przyjaciół. Co ciekawe, na tamtejszych weselach nie tańczy się w parach, ale grupowo. Mężczyźni tworzą jeden okrąg, a kobiety drugi, tuż obok. Trzymają się za ręce, skaczą, śpiewają i dają się ponieść zabawie. To, co łączy polskie i egipskie wesela, to wręczanie parze młodej w ramach prezentu kopert z pieniędzmi. Tutaj, zgodnie ze zwyczajem, robi się to jednak przy innej okazji.