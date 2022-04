Polka wyszła za muzułmanina. Potem zmieniła wiarę

To decyzja podjęta z pełną świadomością. Zrobiłam to w czasie, kiedy mąż przebywał poza krajem. Pojechałam go odebrać na lotnisko, a on wyszedł z samolotu, minął mnie, nawet mnie nie zauważając. W ogóle mnie nie poznał! Krzyknęłam do niego, a on dopiero spojrzał na mnie i powiedział: "Co ty? Jak to?". I zaczął dopytywać mnie, czy jestem pewna tej decyzji, bo zakrywanie się to "nie jest taka prosta sprawa". Wtedy odezwała się moja feministyczna natura: "Nie będziesz mi mówił, co jest dla mnie dobre, a co jest złe. To moja decyzja".