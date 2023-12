Ukrainkę złapali prorosyjscy separatyści. Tortury trwały pięć dni

Przez kolejne trzy dni Irina była poddawana torturom. Separatyści twierdzili, że jest szpiegiem. Potem została przywiązana do słupa przy ulicy i obwiązana ukraińską flagą. Na szyi powieszono jej tabliczkę z napisem "ona zabija nasze dzieci i jest agentką". Gdyby nie to, że pewien mężczyzna ukradkiem zrobił jej zdjęcie, które wysłał do "New York Timesa", nie wiadomo, jak skończyłaby się ta sytuacja.