Joe Biden nie chwali się bratanicą. Kobieta uniknęła więzienia

Caroline Biden – problemy z prawem

Adwokat Caroline, John McMahon, nie odpowiada na prośby mediów o komentarz. Według "The Independent", bratanica przyszłego prezydenta została aresztowana w sierpniu 2019 roku po tym, jak uderzyła swoim samochodem w drzewo w Lower Merion Township. Policjant, który ją zatrzymał, twierdził, że Caroline, miała trudności ze skupieniem się na rozmowie.

To nie pierwszy raz, gdy Bidenówna podpadła wymiarowi sprawiedliwości. W 2018 roku przyznała się do oszustwa związanego z kartą kredytową. Chodziło aż o 110 tys. dolarów. Według Page Six i CBS News Caroline użyła jej, aby utworzyć konto w ekskluzywnym sklepie w Nowym Jorku. W ciągu roku - bez wiedzy posiadacza karty -wydała wszystkie pieniądze.