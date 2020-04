Judyta zakochała się w swoim lekarzu. Choć ma męża i dwoje dzieci, nie może przestać o nim myśleć

Zakochała się w lekarzu

"To jest mój ginekolog. W tym roku będzie 8 lat, odkąd go znam. Trafiłam do niego przypadkiem na prywatną wizytę i tak się zaczęło. Zrobił mi dwie operacje, można powiedzieć, ratując życie mi i dziecku. Był i nadal jest moim bohaterem, to chyba naturalne, skoro właściwie dzięki niemu żyje i to też na pewno łączy mocno emocjonalnie. Poprowadził mi koncertowo dwie ciążę, czułam się bezpieczna. W sumie przez te lata odbyłam około 30 wizyt w jego prywatnym gabinecie, więc odbyliśmy dużo rozmów na różne tematy" – podsumowała.