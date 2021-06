Julia Kukiz jest w ciąży. Udało się jej to zachować w tajemnicy

Nie zależy jej na popularności, pragnie normalnego życia z dala od medialnego szumu. Udzieliła tylko jednego wywiadu, w którym opowiadała o swojej pasji do mody. – Moda to dla mnie nie tylko ubrania, ale przede wszystkim dziedzina sztuki, a ze sztuką właściwie w jakiś sposób byłam związana zawsze. Nie wiem, w którym dokładnie momencie pojawiło się zainteresowanie modą, ale z tego, co pamiętam, to już od dzieciństwa lubiłam oglądać pokazy mody, podziwiać największych projektantów i przebierać siostry i kuzynki – powiedziała swego czasu Plotkowi.