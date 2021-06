Malala Yousafzai na okładce "Vogue'a". Pakistanka udzieliła poruszającego wywiadu

Malala Yousafzai o mało nie zginęła, walcząc o prawo do edukacji dla pakistańskich dziewcząt. W 2012 r. talibowie ostrzelali autobus, którym jechała do szkoły…Chcieli jej śmierci tylko dlatego, że pragnęła się uczyć i pisała o tym, jakie to ważne. 10 października 2014 r. otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla, mając zaledwie 17 lat. Dziś ma 23 i jest po studiach na Oxfordzie. "Vogue" zaprosił ją ostatnio do rozmowy, która – wraz z pięknymi zdjęciami – ujrzała właśnie światło dzienne.