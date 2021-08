Julia Rosnowska skomentowała plotki o wychowywaniu dziecka bez określania płci. "Wiem - szokujące"

- Moje postanowienie o nieużywaniu publicznie płci wynika po prostu z poszanowania prywatności mojego dziecka. Z tego samego powodu nie używam na Instagramie imienia i nie pokazuję twarzy. Jednocześnie NIE oznacza to, że nie zwracam się do mojego dziecka konkretnymi zaimkami osobowymi. (Nie. Prywatnie nie mówię o moim dziecku i do mojego dziecka per "ono".) Prywatnie moje dziecko ma płeć, ma także imię i twarz. Wiem - szokujące - napisała aktorka na swoim profilu na Instagramie.