Donald Tusk potwierdza. Jego córka urodziła drugie dziecko

Katarzyna Tusk nie należy do grona celebrytek chętnie relacjonujących całe swoje życie w mediach społecznościowych. Instagram wykorzystuje przede wszystkim do celów zawodowych w związku z prowadzonym popularnym blogiem "Make Life Easier" oraz własną marką odzieżową. Na co dzień razem ze swoim mężem Staszkiem Cudnym wychowuje dwuletnią córeczkę Lilianę. Blogerka bardzo pilnuje prywatności dziewczynki. Nie udostępniła żadnego zdjęcia, na którym widać byłoby jej twarz.