Julia Wieniawa na zdjęciu z dzieciństwa. Ale była wygimnastykowana!

Julia Wieniawa o początkach kariery

Ci, którzy śledzą poczynania i karierę Julii Wieniawy wiedzą jednak, że to, co osiągnęła do tej pory, jest efektem bardzo ciężkiej pracy już we wczesnym dzieciństwie. W ostatniej rozmowie z Magdą Mołek do internetowego programu "W moim stylu" aktorka przyznała, że jako dziecko nie myślała o wagarach, a o zajęciach tanecznych czy wokalnych. Sama zapracowała na swój wielki sukces, którym dziś z pewnością może się głośno chwalić.