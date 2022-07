Julia Wieniawa w rozmowie z Magdą Mołek. "Ja nie jestem głupią celebrytką, na jaką wszyscy próbowali mnie kreować"

Julia Wieniawa o początkach kariery

- Ludzie mnie trochę traktują jak takiego robota, który wchodzi, robi, wychodzi i po prostu jest mi to dane jak "manna z nieba", a to zupełnie tak nie wygląda. Od dziecka zamiast chodzić na imprezy czy na wagary, to chodziłam na zajęcia musicalowe, taneczne, wokalne i po prostu próbowałam bardzo dużo rzeczy. Chodziłam na castingi, milion castingów. Nie raz pocałowałam klamkę, aż w końcu dostałam się do "Rodzinki.pl" i powolutku zaczęła się rozpędzać ta moja kariera - mówiła aktorka w rozmowie z Mołek.