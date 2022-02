Julia Wieniawa ma dość. Mówi o hejcie, z którym spotyka się na TikToku

– Niesamowicie dużo zauważyłam hejtu na TikToku. I to oczywiście bezpodstawnego, nieuzasadnionego i po prostu z d*py. Nie mogę wyjść z podziwu, jak wiele młodych, naprawdę młodych ludzi, dzieciaków zazwyczaj pisze negatywne komentarze pod jakimikolwiek filmikami. I naprawdę nie piję tu do filmików moich i nie żalę się, bo to w ogóle nie chodzi o mnie. Tylko mówię o tym, co w ogóle zaobserwowałam na tej platformie – mówi na nagraniu Julia Wieniawa.