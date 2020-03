Julia Wieniawa odpowiada na zaczepki Blanki Lipińskiej. Zdjęcie z siekierą wiele mówi

Kilka dni temu Blanka Lipińska obejrzała występ Julii Wieniawy w "Tańcu z Gwiazdami" i skomentowała jej figurę. Na odzew aktorki nie trzeba było długo czekać.

"Wreszcie zaczyna mieć talię. Super. Ja w ogóle uważam, że sport wyczynowy to jest najkrótsza droga do kalectwa, a druga sprawa, to, że zawsze rzeźbi sylwetkę. Więc dla kobiet never better, bo ciało się zbija, cellulit spada, mięśnie się wypracowują. Ja coś o tym wiem" – przyznała.